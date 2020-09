Operação mira traficantes de Minas Gerais que têm conexões no Rio e em São Paulo

Minas Gerais - A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público fluminense (MPRJ) fazem, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a Operação Aliança para prender três traficantes de Minas Gerais que têm ligações com criminosos de Volta Redonda, no Sul Fluminense, e de São Paulo. Os agentes também cumprem 26 mandados de busca e apreensão em Viçosa, Ponte Nova e Paula Cândido, em Minas.

De acordo com a polícia, o grupo atua no tráfico de drogas, é responsável por diversos homicídios e ainda pratica lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pelo Juízo Criminal de Mendes (RJ) e pela Justiça de Viçosa (MG).

As investigações começaram após a morte de um homem na frente de sua casa em Mendes, no Rio. Ele era de Viçosa. A vítima foi assassinada por três criminosos que foram de Minas Gerais cometer o crime.

A ação de hoje é comandada pela 97ª DP (Mendes) e tem o apoio de agentes da 95ª DP (Vassouras), da 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) e da Polícia Civil de Minas Gerais.