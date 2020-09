Lutando por uma vida melhor

Com muito propósito e disciplina, o projeto social Vemcer proporciona treinos de luta livre para crianças do Gardênia Azul, visando dar a elas uma nova perspectiva por meio do esporte. Fundada em 2017 pelo morador do bairro Marcelino Alves, de 36 anos, a iniciativa forma 30 adolescentes e crianças gratuitamente, transformando a realidade e transbordando esperança. "A ideia surgiu para fomentar a necessidade de ter as crianças em um ambiente agradável, onde elas vão aprender valores e disciplinas. Na comunidade, as crianças são aliciadas o tempo todo ao caminho errado, então eu senti essa necessidade de criar esse projeto no bairro onde eu cresci, para tirar essas crianças do tempo ocioso", explicou Marcelino. Além dos valores agregados à luta, o Vemcer tem como diferencial o incentivo ao desenvolvimento pessoal de cada um dos alunos. Para Marcelino, esse é um motivo de orgulho. "Eu acredito que a formação das crianças e adolescentes através do esporte mantém tanto a mente saudável quanto o corpo. Fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal e eu levo isso pro tatame. No final de cada treino, reúno as crianças, conto uma história de desenvolvimento pessoal, crescimento, e incentivo eles a desenvolverem suas melhores capacidades". Para aqueles que vivem o outro lado do projeto, o propósito com a luta não é diferente. "A luta livre me ensinou a respeitar os outros, saber lidar com as diferenças, me ensinou a escutar. Além de ser um esporte muito bom, faço parte de uma equipe que me acolheu com as duas mãos. O esporte mudou a minha vida", escreveu uma das adolescentes em sua rede social.

Orgulho ao formar melhores cidadãos

Nascido e criado no Gardênia, Peterson Barbosa, de 30 anos, conta que, como instrutor, foi tão impactado quanto os alunos. "Ensinar jovens e crianças me moldou como pessoa, tive muitas dificuldades de lidar com crianças e isso foi uma terapia para mim. Foi o esporte que moldou meu caráter e as técnicas da luta livre esportiva me deram a oportunidade de realizar o meu sonho: ser um atleta profissional de MMA".

Além de todas as técnicas esportivas e físicas, Peterson acredita que a luta seja uma ferramenta para formar melhores cidadãos. "Sempre trabalhamos respeito, disciplina e autocontrole. Sabemos que mesmo não fazendo com que todos eles sejam grandes atletas, podemos torná-los bons cidadãos para a sociedade. Sempre deixamos o ensinamento de que tudo é possível, basta acreditar", acrescenta o instrutor.

O braço que apoia

Toda essa estrutura do Vemcer é supervisionada e apoiada por João Vitor Barroso, mais conhecido como "Mestre Ninja". Atualmente, ninja cuida dos 12 núcleos do projeto espalhados pelo Rio e afirma que é feliz por ter tanto trabalho. "Mesmo que seja uma correria semanal de treinos, a satisfação e os resultados fazem com que torne tudo isso muito prazeroso e deixe nossas vidas alegres e cheias de orgulho".

Assim como os outros envolvidos no esporte, João Vitor reforça a formação de caráter proporcionada pela luta. "Foi com esse projeto que aprendi valores que levo até hoje, e o mais importante deles é compartilhar tudo que eu vivi. Atualmente, estou criando outros projetos e perpetuando esse benefício a que todas as crianças e adolescentes deveriam ter acesso".

