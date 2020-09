Defesa de Cristiane Brasil vai recorrer ao STJ

Rio - A defesa da ex-deputada Cristiane Brasil irá recorrer à decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJ/RJ) que negou seu pedido de liberdade, no último domingo. Ao O DIA, o advogado da filha de Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, afirmou que irá impetrar um novo habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



Cristiane Brasil foi presa no último dia 11, durante a segunda fase da Operação Catarata, que investiga desvios de dinheiro público e fraudes em contratos de assistência social da Fundação Leão XIII.



O presidente do TJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, indeferiu os pedidos de relaxamento, revogação, substituição e conversão da prisão preventiva de Cristiane Brasil. Ele ainda determinou que a ação penal seja redistribuída para um desembargador do Órgão Especial, que será sorteado nesta nesta segunda-feira, para analisar o caso.



A defesa da ex-deputada havia entrado com o pedido de habeas corpus alegando, segundo o Tribunal de Justiça, alegando que ela faz acompanhamento psiquiátrico desde fevereiro de 2018, sendo diagnosticada com “transtorno misto depressivo ansioso” sendo necessário o uso contínuo e diário de três medicamentos. Os advogados ainda teriam afirmado que a prisão teve caráter político, já que Cristiane é candidata à prefeitura do Rio.

"Fomos pegos de surpresa com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, uma vez que a determinação do STJ, inicialmente, foi para a distribuição e posterior julgamento. Então o presidente ao julgar a questão, ele interferiu o juízo natural. Nós estamos impetrando agora um novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e estamos aguardando a distribuição", declarou Luiz Gustavo Pereira da Cunha.