Primavera começa nublada, mas terá calor e chuvas

Hoje, enfim, às 10h31, começa a primavera. A temporada das flores terá temperaturas brandas, mas com chuvas. De acordo com o Alerta Rio, o céu já ficará encoberto com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo desta terça-feira, com vento de moderado a forte. A temperatura vai variar entre 18 graus e 23 graus. Na sexta-feira, as nuvens se dissipam e o céu fica de parcialmente nublado a claro. "Nos próximos dias ficaremos com temperaturas baixas, em torno de 22 graus, mas com madrugadas não tão frias. O tempo ficará chuvoso até quinta-feira ou madrugada de sexta. O fim de semana, porém, terá tempo bom e a temperatura um pouco mais alta", aponta Marlene Leal, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A especialista explica que esta época do ano é um período em que o índice pluviométrico — que mede o nível das chuvas — começa a aumentar. Também é quando as temperaturas começam a se elevar, assim como a umidade relativa do ar, favorecendo a ocorrência de chuvas mais fortes. "Estamos saindo de uma estação mais seca, que é o inverno, e vamos entrar na temporada chuvosa, que é o verão. A primavera a gente chama como uma estação de transição. E tanto as temperaturas quanto as chuvas começam a ser um pouco mais fortes. Tanto temperatura quanto o índice pluviométrico. A umidade relativa do ar também é maior, por isso favorece essas chuvas durante esse período de setembro, outubro, novembro e inicio de dezembro", esclarece Marlene Leal.

Que Inverno foi esse?

O começo da Primavera nada lembra os dias de céu azul que marcaram o Inverno. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima da estação foi no último dia 12, que marcou 40,4 graus na estação Santa Cruz, na Zona Oeste. A temperatura mínima chegou aos 10,3 graus em Guaratiba, também na Zona Oeste, no dia 23 de agosto. “Tivemos um Inverno um pouco atípico em relação às temperaturas tanto na madrugada quanto durante o dia, na máxima do dia. Algumas áreas podemos considerar que foram dois a três graus acima do esperado”, afirma Marlene Leal, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A especialista lembra ainda que embora o Inverno seja um período que chove menos, esse ano tiveram chuvas localizadas. “A situação de chuva mais forte ocorreu no Alto da Boa Vista. Tivemos no dia 31 de julho mais de 100mm de precipitação. Nas outras áreas, a chuva ficou abaixo da media pro período”, conta Marlene.



De acordo com o Alerta Rio, nesse Inverno, a média das temperaturas máximas foi de 30,6 graus e a 15,6 de média da temperatura mínima. “Tivemos um Inverno considerado bastante seco, com relação à umidade relativa do ar. A região centro-oeste, e parte da região sudeste é um período de baixas umidades e o Rio também foi contemplado com alguns dias com a umidade relativa bem baixa de 12%, 13% no horário de pico de temperatura”, lembra a meteorologista do Inmet.