Prejuízo no dentista

Uma paciente receberá R$ 4 mil por danos morais de uma clínica odontológica e de uma dentista de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ela teve um siso extraído, no entanto, não foi informada pela dentista que havia ficado uma parte do dente dentro do osso, o que veio a ocasionar fortes dores e febre.

Segundo a perícia, houve erro técnico da profissional, pois a raiz do dente foi fraturada e abandonada no procedimento de extração, tendo ocorrido falha no dever de cuidado, no planejamento e na execução da extração. A decisão é da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. O processo tem o número 0045328-27.2014.8.19.0205.