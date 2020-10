Botero foi encontrado em são Gonçalo Reprodução / Instagram

Por Karen Rodrigues*

Publicado 17/10/2020 09:30 | Atualizado 17/10/2020 15:57

Rio - O cachorro Botero, roubado na última quinta-feira por criminosos , foi encontrado nesta sexta-feira em um posto de gasolina no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o dono do buldogue inglês, Júlio Leite, o cachorro foi achado bem e sem machucados.

Um homem encontrou o animal em um posto de gasolina no município de São Gonçalo e ligou para a irmã do Júlio informando que estava com o Botero. O dono teve a certeza que era seu cãozinho pelo número de telefone que estava na coleira do buldogue.

Na manhã desta sexta-feira, a família já tinha sofrido uma tentativa de estelionato. Outro homem ligou para o Júlio também dizendo que estava com o Botero, mas pediu dinheiro para o resgate.

“Ele está bem, foi encontrado sem machucados. Mas ele deve ter passado por muita coisa, porque desde que chegou está dormindo.”, contou o dono do Botero ao DIA. “O Botero é como se fosse um filho para mim, eu tenho ele já tem 5 anos. A gente já tinha uma relação próxima e na pandemia a gente ficou mais próximo ainda.”, afirma.

O dono do Botero sofreu um assalto quando ele voltava de uma viagem a Rio das Ostras, na Região dos Lagos, com a mãe e o cachorro, na última quinta-feira. Além do cachorro, os criminosos também levaram o carro, computadores, celulares e tablets.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro