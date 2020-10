Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Bope atuam na favela do Jacarezinho Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Rio - Os moradores do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, amanheceram com tiroteio, que começou por volta das 5h desta segunda-feira. A Polícia Militar informou que o Comando de Operações Especiais (COE) realizou ação policial no Jacarezinho, Manguinhos e Mandela com policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Um grupo de dez criminosos armados sequestraram um trem de manutenção da Supervia e fizeram os maquinistas reféns na Estação Triagem pouco antes das 8h. Os bandidos ordenaram que os técnicos conduzissem a composição até a Estação Mangueira. A distância percorrida pelos bandidos, segundo a SuperVia, foi de 800 metros. A distância entre as duas estações é de 1,74 Km.

Bandidos montaram barricadas para dificultar a ação da polícia.

Policiais militares realizam operação no Jacarezinho, Zona Norte do Rio.



Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/slAL6qLPgF — Jornal O Dia (@jornalodia) October 19, 2020

A Rua Leopoldo Bulhões e a Avenida Dom Hélder Câmara ficaram bloqueadas pela PM por cerca de 1h, entre 6h20 e 7h20.

Por meio de sua conta no Twitter, a Polícia pediu à população que denuncie o paradeiro de criminosos, armas e drogas. A PM realizou blitzes na região para revistar os veículos.

Também nas redes sociais, algumas pessoas comentaram sobre o caso. "Que Deus proteja o Jacarezinho!!!! Começar a semana dessa maneira é complicado", disse um internauta. "Sou trabalhador e hoje fiquei em casa devido a conflito armado no Jacarezinho. Perdi o dia, somente perdoou a PM se essa sair como vitoriosa nessa operação ok", disse outro. "A bala tá comendo solta em Jacarezinho e Manguinhos, péssimo dia pra andar de trem no RJ", afirmou uma jovem.

A ação terminou à noite com sete criminosos presos, além de duas granadas, um arma, mais de 15kg de maconha, 1.716 frascos de loló, 1.328 unidades de crack, 362 frascos de lança perfume, 50 litros de éter, 27 sacos de skank, 1.800 frascos vazios para endolação, duas capas de colete, 16 veículos (10 motocicletas e seis carros) apreendidos.

A Supervia informou que, devido à ocorrência policial, técnicos fizeram uma vistoria nos cabos da rede aérea na região do Jacarezinho. Por isso, as partidas da Central ficaram temporariamente suspensas. A circulação acontecia apenas no trecho Belford Roxo - Del Castilho.