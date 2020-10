Caio foi descrito pela mãe como um jovem feliz e realizado Reprodução

Rio - Um jovem foi morto com um tiro no peito enquanto estava em casa no Morro da Coroa na manhã desta segunda-feira. Caio Gomes Soares, de 23 anos, já foi encontrado em óbito no local pelos Bombeiros, que foram acionados para a Rua Miguel de Paiva, próximo ao Túnel Santa Barbara, às 7h15 da manhã.

Segundo amigos, Caio foi atingido logo depois de acordar. Ele havia levantado para beber um suco na geladeira e, enquando caminhava dentro de casa, levou o tiro. O disparo ricocheteou duas vezes antes de atingir o jovem que estava para se formar em Educação Física pela Uerj.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. A ocorrência está em andamento. Foram registrados tiros no Catumbi e no Morro da Coroa, na Região Central do Rio, às 7h da manhã.



Um morador usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre mais uma vítima de bala perdida nas favelas do Rio.

"Meus filhos estão refugiados na casa dos vizinhos porque onde eu moro é de frente. Tive que vir correndo pra ver se minha família estava bem. Sou morador do morro, sempre passei por esses perrengues, mas estou me tremendo, desesperado. Isso é a maior covardia, um feriado desses a pessoa dentro de casa tem a vida interrompida por uma bala perdida no meio da cabeça", disse.

Grande movimentação na rua onde o jovem morreu no Morro da Coroa.



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no início da manhã desta segunda-feira, policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados pelo Serviço 190 para verificar relato de que um policial militar teria sofrido uma abordagem criminosa e levado para o interior da comunidade do Morro da Coroa, bairro do Catumbi.

Assim que as equipes chegaram às vias de acesso à comunidade, criminosos dispararam tiros do alto do Morro da Coroa em direção aos policiais, que reagiram. Após o confronto, as equipes não confirmaram a informação de que um policial teria sido levado por criminosos.

Ainda nesta manhã, o 5°BPM recebeu um chamado devido a um homem que estaria ferido e em óbito na Rua Miguel de Paiva. No local, o fato foi constatado e a área foi isolada para perícia.

O velório de Caio está previsto para começar às 14h30 desta terça-feira. Ele será enterrado no Cemitério do Catumbi, na capela 1.