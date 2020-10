Dezenas de pessoas, incluindo fãs de Neguinho da Beija-Flor, que estava inconsolável, estiveram no local para dar força a ele e outros familiares Luciano Belford

Rio - Gabriel Ribeiro Marcondes de 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, que morreu em confronto da PM com criminosos na noite deste domingo no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi enterrado sob forte comoção na tarde desta segunda-feira no Cemitério de Nova Iguaçu. Dezenas de pessoas, incluindo fãs do sambista, que estava muito emocionado, estiveram no local para desejar força a ele e a outros familiares. Uma pessoa carregava placa de papelão escrito "força Neguinho". Ainda não há informações de onde teriam partido os disparos que atingiram a vítima.

Durante o enterro, Neguinho disse que o neto foi baleado enquanto armava uma tenda no local do crime. "Ele sempre foi um garoto alegre, bom de bola, aprendeu mecânica. Por fim, estava com a atividade de armar tenda e deu no que deu. Infelizmente, por mais que se combata, a violência já chegou", afirmou o sambista.

Assista ao vídeo do cortejo:

Amigos, familiares e fãs se despedem de Gabriel Ribeiro, neto de Neguinho da Beija-Flor, morto na noite deste domingo durante confronto da PM com criminosos em Nova Iguaçu.



DIA para falar sobre a ação que resultou na morte de Gabriel, a PM informou que agentes militares do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública. fotogaleria Procurada pelopara falar sobre a ação que resultou na morte de Gabriel, a PM informou que agentes militares do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública.

"Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado. No local indicado, as equipes foram recebidas por disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, quatro indivíduos foram encontrados feridos", disse a PM, em nota.

Os quatro homens atingidos, entre eles Gabriel, deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Três deles chegaram mortos à unidade e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento. O segundo homem baleado foi identificado como Matheus da Silva Gomes. Não há ainda informações sobre a terceira vítima atingida. Já Rogério Bezerra, 20, passou por uma cirurgia na barriga e está sob custódia.

'Quis saber pouco', diz Neguinho

À TV Globo, Neguinho da Beija-Flor disse que Marcondes estava em um baile funk quando foi baleado e que não quis saber o que aconteceu. "Quis saber pouco. Ouvi apenas que foi ao local montar uma tenda. Não sei o que houve", disse Neguinho.

A Beija-Flor de Nilópolis emitiu uma nota lamentando a morte de Gabriel. "A Beija-Flor de Nilópolis — em nome de toda sua diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores — presta solidariedade ao intérprete Neguinho da Beija-Flor e sua família pela perda do jovem Gabriel Marcondes, de 20 anos, na madrugada deste domingo, 18. Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, a azul e branco acolhe com carinho o músico e aqueles que, como Neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura. Nossa agremiação espera que as circunstâncias do episódio que vitimou Gabriel sejam esclarecidas e expressa o desejo de dias melhores para os cidadãos da Baixada Fluminense. Carinho e respeito ao dono da nossa voz oficial e aos seus."