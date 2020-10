Volta às aula durante a pandemia do coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 19:09 | Atualizado 19/10/2020 19:17

Macaé, São Francisco de Itabapoana e Carapebus), após passarem para a bandeira laranja (risco moderado) de contágio da covid-19. Rio - A Secretaria de Educação suspendeu, na noite desta segunda-feira, a volta às aulas em três municípios da Região Norte Fluminense (), após passarem para a bandeira laranja (risco moderado) de contágio da covid-19. Anteriormente, 16 municípios estavam aptos para o retorno às atividades presenciais

De acordo com a Secretaria de Educação, no restante do estado, as aulas serão exclusivamente remotas. Além disso, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação.

A partir desta terça-feira, serão 397 escolas estaduais com aulas presenciais em todo o estado. Juntas, essas unidades somam 60,8 mil alunos que poderão optar por voltar às aulas presenciais na segunda-feira. Os municípios da lista de flexibilização são: Casimiro de Abreu; Duque de Caxias; Italva; Itatiaia; Mesquita; Miracema; Natividade; Nilópolis; Niterói; Piraí; Rio de Janeiro; São Pedro da Aldeia e Seropédica.



Dentro dos municípios que vão retornar, 24 escolas não iniciarão suas aulas presenciais com as demais, uma vez que suas equipes de direção declararam fazer parte do grupo de risco da covid. Ao longo da semana, a Secretaria de Educação providenciará uma solução administrativa para a retomada das atividades.

Veja os nomes das unidades escolares que não voltam esta semana:

No Rio de Janeiro:

CE Agostinho Neto

CE Bangu

CE Barão de Santa Margarida

CE Barão do Rio Branco

CE Deborah Mendes De Moraes

CE Engenheiro João Thomé

CE Francisco Caldeira de Alvarenga

CE George Washington

CE Professor Ney Cidade Palmeiro

CE Professora Jeannette De Souza Coelho Mannarino

CE Professora Vilma Atanázio

CE Stuart Edgar Angel Jones

CE Júlia Kubitschek

CIEP 205 Frei Agostinho Fíncias

CE Chiquinha Gonzaga

CE João Alfredo

CE Souza Aguiar

CE André Maurois

CE Professor Antonio Maria Teixeira Filho

Em Niterói:

Liceu Nilo Peçanha

Em Mesquita:

CE Ana Neri

Casimiro de Abreu:

CE Santa Maria

CE Indaiaçu

CE Rio Dourado