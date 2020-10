Por O Dia

Publicado 21/10/2020 16:59 | Atualizado 21/10/2020 17:01

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, nesta quarta-feira, uma cerimônia ecumênica em homenagem aos combatentes mortos, há um ano, em decorrência de um incêndio em estabelecimento comercial, no Centro do Rio . As vítimas Klerton Araújo, José Pereira Neto, Geraldo Ribeiro e Rafael Magalhães Alves perderam a vida no cumprimento do dever em 18 de outubro de 2019.