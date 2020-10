Complexo do Chapadão Divulgação/ ONG Viva Rio

Rio - Dois entregadores foram baleados, na tarde desta quarta-feira, quando trabalhavam no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Antônio Luís da Silva e Carlos Mendes estavam abastecendo um bar com cervejas quando foram atacados. As vítimas foram socorridas para a UPA de Ricardo de Albuquerque e depois transferidas para o Hospital Getúlio Vargas. Ambos seguem estáveis.



Segundo a Polícia Militar, o 41ºBPM (Irajá) foi informado da entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo na UPA de Ricardo de Albuquerque. Equipe policial foi deslocada para verificar a situação na unidade de saúde e o fato foi constatado. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Operação no Chapadão

Três pessoas foram presas, também nesta quarta-feira, durante uma operação da Polícia Militar em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio. A ação aconteceu após uma equipe da Naturgy ser ameaçada de morte e impedida de realizar um reparo de vazamento de gás na rede local . Criminosos estariam tentando impor a venda de botijões aos moradores. O policiamento segue reforçado na região.

No Complexo do Chapadão, uma equipe do Choque abordou um homem em uma motocicleta trafegando de forma suspeita. Durante a abordagem, uma pistola calibre 9 mm foi localizada e apreendida. Também nesta região, policiais do Bope foram recebidos a tiros e reagiram. Após o fim do confronto, um suspeito foi localizado ferido, sendo socorrido, e um fuzil foi apreendido.