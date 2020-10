Bandidos se movimentam armados no Morro da Mangueira, Zona Norte do Rio Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 07:02 | Atualizado 22/10/2020 09:05

Rio - Um bando de criminosos foi flagrado circulando armado no morro da Mangueira. Os moradores da comunidade estão em casa e as ruas estão desertas. Bandidos de camiseta preta caminham com pistolas, fuzis e radiotransmissores em direção à parte alta do morro. Policiais estão na base da favela. A PM informou que três bandidos foram baleados. Drogas e armas foram apreendidas.

fotogaleria

Publicidade

Houve confronto e os policiais precisaram se refugiar atrás de carros. A Polícia Militar informou que não realizava operação. Policiais estavam em patrulhamento no interior da comunidade e foram atacados no local, disse a corporação. Três suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Geral de Bonsucesso e outro foi preso. Foram apreendidos uma pistola, um fuzil calibre 7,62, entorpecentes, cinco rádios e cadernos do tráfico. O policiamento foi reforçado.

A PM disse que na quarta-feira à noite militares da UPP Mangueira também foram atacados na Rua Ana Neri. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram.

Publicidade

A plataforma Onde Tem Tiroteio registrou disparos às 6h22 na Mangueira, na altura do Pedregulho, e 6h28 na altura da Rua Visconde de Niterói.

Moradores também relatam tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no Parque Arará, em Benfica, ambos na Zona Norte do Rio. Às 4h25 foram registrados tiros no Morro do Sereno, no Complexo da Penha.

Publicidade

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio orienta que os motoristas evitem vias no entorno da Mangueira, como a Rua Visconde de Niterói, nesta manhã. Até o momento, não há registro de bloqueios na região. A PM realiza operação no interior da comunidade.

Fuga do Jacarezinho para a Mangueira

Publicidade