São Gonçalo - Uma jovem morreu após ser atingida por um tiro na madrugada desta sexta-feira (23), dentro de uma boate em Alcântara, São Gonçalo. De acordo com relatos de testemunhas, Andrielly Vitoria, de 18 anos, trabalhava dentro do estabelecimento quando foi baleada na cabeça por um homem que disparou durante uma discussão no local. Ele teria se recusado a pagar a entrada.

O caso aconteceu no fim da madrugada, dentro da boate Club 488, localizada na Rua Coronel Rocha Sobrinho, em Alcântara. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou Andrielly para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Em nota, direção da unidade informou que "a paciente Andrielly Vitoria chegou a ser socorrida na unidade, mas infelizmente foi a óbito". O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O 7º Batalhão da Polícia Militar (São Gonçalo) foi acionado para verificar a ocorrência. A Polícia Civil informou que as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).