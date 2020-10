Lady Ane, 34 anos, morto durante a perseguição Reprodução / Facebook

Publicado 23/10/2020 12:31 | Atualizado 23/10/2020 13:44

Rio - A mulher atingida por uma bala perdida, na noite desta quinta-feira, na Rua Frei Caneca, no Catumbi, Região Central do Rio era estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estava prestes a se formar. Lady Ane Paulino, de 34 anos, estava no trailer onde trabalhava perto da Praça da Apoteose quando foi atingida por um tiro na cabeça durante uma perseguição policial

Lady Ane também trabalhava como servidora efetiva no município de Maricá-RJ, e trabalhava com um trailer de comido, próximo a sua residência, na região do Catumbi.

Nas redes sociais, um amigo de Lady Ane lamentou a morte da jovem. "Ela levava ainda muitos sonhos, interrompidos na última noite: uma bala fatal a encontrou. Que continue brilhando, Lady, em paz, porque és um astro e continuarás nos aquecendo e iluminando sempre. Te amo!", lamentou ele.

"Diante da perda inestimável, perplexo e indignado, proponho a reflexão sobre quem pode ser a próxima vítima dessa 'bala perdida' que ronda diuturnamente o Rio Janeiro, na surdina, a espreita de qualquer um de nós, como um lobo faminto, sem nome e sem sobrenome", escreveu o amigo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou no Estácio, quando os policiais desconfiaram de um Jeep Renegade vermelho e seus ocupantes. Os criminosos fugiram e houve o tiroteio. A perseguição só parou na Rua Ubaldino do Amaral, perto da Praça Cruz Vermelha.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para a ocorrência e realizou a perícia no local. Agentes realizam diligências para localizar testemunhas e imagens de câmeras de vigilância que ajudem a identificar a autoria dos disparos que atingiram Lady Ane.