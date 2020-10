Lady Ane, 34 anos, morto durante a perseguição Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:28 | Atualizado 23/10/2020 18:06

Rio - O corpo de Lady Ane Paulino Targino, de 34 anos, morta após ser atingida por uma bala perdida durante uma perseguição policial no Catumbi , foi enterrado na tarde desta sexta-feira, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

Lady Ane Paulino Targino estava no trailer onde trabalhava, perto da Praça da Apoteose, quando foi atingida por um tiro. “Sim, a minha irmã, minha melhor amiga, minha companheira, faleceu vítima da violência do Rio de Janeiro, morreu com um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Uma dor imensa”, desabafa a irmã da vítima, Viviane Targino, em uma rede social.



Natural de São Gonçalo, Lady Ane estava perto de terminar o curso de Direito da UFRJ, no qual ingressou no segundo semestre de 2014. Antes, tinha cursado um período de Letras: Português/Inglês.



“A Reitoria da UFRJ se solidariza com a família e amigos da Lady Ane, neste momento de intensa tristeza. Além da pandemia de covid-19, ainda somos forçados a conviver com a dura violência no estado do Rio de Janeiro, deixando a população desabrigada do direito constitucional da segurança. Esperamos, convictos, que as investigações policiais sejam rigorosas, ágeis e eficazes”, afirma a nota da UFRJ.



De acordo com Thiago Marreiro Tomaz, um amigo de Lady Ane, ela era filha de paraibanos, servidora efetiva no município de Maricá-RJ e resolveu empreender próximo à residência.



“Que continue brilhando, Lady, em paz, porque és um astro e continuarás nos aquecendo e iluminando sempre. Te amo”, escreveu ele em um post.



Este é o segundo caso só nesta semana de bala perdida que fez vítima fatal na região. Nesta segunda-feira, Caio Gomes Soares, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. O rapaz tinha acabo de levantar da cama para pegar um suco, quando o tiro o atingiu depois de atravessar um armário do quarto. Caio morreu na hora, nos braços da irmã. Ele, que era estudante de educação física da Uerj, foi enterrado na terça-feira, no Cemitério do Catumbi.