Patrícia Rodrigues dos Santos, de 34 anos Reprodução

Por O Dia



Rio - A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira, que o massoterapeuta Leandro Lima de Souza, de 39 anos, vai responder pelo exercício ilegal da medicina. Ele foi responsável pelo procedimento estético que vitimou a nutricionista Patrícia Rodrigues dos Santos, de 34 anos, no bairro Alcântara, em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio. O espaço, que não tinha alvará ou qualquer tipo de autorização para funcionar como estabelecimento comercial foi interditado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, Patrícia foi à uma clínica estética na terça-feira (20) e procurou um massoterapeuta, pedindo que aplicasse silicone industrial em seus glúteos. O procedimento foi feito e Patricia começou a vomitar e passar mal no mesmo dia. Ainda segundo a Polícia, ela levou o material do enchimento e pagou R$ 2.151,80 pela intervenção



Publicidade

Já na madrugada de quarta, a nutricionista foi levada para o pronto-socorro de São Gonçalo, onde chegou com sinais vitais fracos e morreu pela manhã. O corpo foi enterrado nesta quinta-feira (22), no Cemitério do Maruí, em Niterói.



Em nota, a Polícia Civil informou que "o responsável pelo procedimento cirúrgico prestou depoimento na 72ª DP (São Gonçalo) e a unidade agora aguarda o resultado do exame complementar. O massoterapeuta responsável pela clínica vai responder pelo crime de exercício ilegal da medicina e pode responder por homicídio doloso".