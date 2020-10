Estrangeiro está internado há quase uma semana no Hospital Miguel Couto Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Por RAI AQUINO

Publicado 25/10/2020 15:50 | Atualizado 25/10/2020 21:09

Ipanema recebeu a visita de um amigo, neste sábado. Claude Arnaud Franck Lahanque, de 56 anos, está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, desde o dia do crime, a noite da última segunda-feira. O estrangeiro foi alvo de pelo menos cinco facadas dadas por Maurício Aparecido Vieira Alcântara, 42, que foi preso na tarde de ontem. Rio - O comissário de voo francês que foi esfaqueado por um garoto de programa emrecebeu a visita de um amigo, neste sábado., de 56 anos, está internado no, na, desde o dia do crime, a noite da última segunda-feira. O estrangeiro foi alvo de pelo menos cinco facadas dadas por, 42, que foi preso na tarde de ontem.

Claude foi golpeado na nuca, no pescoço, duas vezes no peito (chegando a ter o pulmão perfurado) e teve um corte profundo na mão. Ele chegou a ficar em estado grave, passou por cirurgias e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está consciente e estável na unidade intensiva do Miguel Couto.

"Eu vi nos olhos dele que ele está melhor, mas isso não tira a gravidade de seu estado. Ele está grave, mas estável", conta o amigo, que é de São Paulo e preferiu não se identificar. "Ele se emocionou e tentou falar comigo, mas não consegue falar, por causa de uma traqueostomia".

A expectativa é que o estrangeiro seja transferido para um hospital particular a qualquer momento.

PROGRAMA MARCADO POR APP

Claude foi agredido no apartamento que alugou com o amigo no bairro da Zona Sul do Rio. Ele conheceu Maurício em um aplicativo de relacionamento voltado para o público LGBTQIA+ e resolveu convidar o rapaz para o seu endereço.

O agressor contou à polícia que esfaqueou o comissário após ele se negar a pagar os R$ 200 que os dois haviam combinado pelo programa. Após as agressões, ele fugiu do local, sendo capturado neste sábado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat), que investiga o caso.

"Eu estava fora de casa no momento e duas horas depois o proprietário me ligou contando o que havia acontecido. Fui ao apartamento, que estava cheio de sangue, e de lá parti para o hospital", relembra o amigo.

No Miguel Couto, o paulistano disse que policiais o abordaram, revelando a gravidade do francês. Ele se lembra de ter ficado apavorado, depois que soube do que tinha acontecido com o amigo.

"Ele é uma pessoa super do bem. Fiquei chocado, horrorizado e com muito medo de perder o meu amigo, mas sempre com fé e esperança. A gente vê isso na novela, em filmes e não imagina que pode acontecer", lamenta.

PRESTES A SE APOSENTAR

Claude e o amigo brasileiro se conhecem há 25 anos. O paulistano já chegou a morar com ele em duas ocasiões na França. Sempre quando o estrangeiro vem passar uma temporada no Rio, eles alugam um apartamento juntos.

O amigo diz que o comissário é apaixonado pelo Rio e sempre fala em vir morar na capital fluminense. O sonho pode estar prestar a se realizar, já que Claude está com aposentadoria marcada para o próximo dia 7 de novembro.

"A primeira rota que ele fez na Air France foi para o Rio e a companhia decidiu homenageá-lo o colocando em sua última rota também para cá. Estava tudo marcado", conta.

Claude é bastante experiente na profissão, já que é chefe de cabine da companhia francesa. No país europeu, ele é professor de pós-graduação em recursos humanos em duas universidades parisienses.

"O caso dele está em todos os jornais da Europa, direto na mídia internacional", enfatiza o brasileiro, dizendo que foi o responsável por avisar à família do estrangeiro o que havia acontecido com ele.

FACA ERA DO AGRESSOR

Para chegar até Marcelo, a Deat contou com o trabalho que classifica como primordial de identificação digital. O garoto de programa também foi identificado através de imagens de câmeras de segurança do edifício.

Na especializada, Marcelo foi atuado por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Ele já tem outras três passagens pela polícia por roubo e lesão corporal, também com uso de faca.

"Ele já estava com a faca e anda com ela para se defender de um eventual problema", afirma a delegada Patrícia Lemany, titular da Deat, dizendo que o agressor confessou o crime, alegando ter se descontrolado durante o encontro.