Rio - Um motociclista foi agredido por PMs, na manhã deste sábado, em Petrópolis, na Região Serrana. A agressão aconteceu por volta das 10h30, depois que o homem colidiu com sua moto na viatura em que os agentes estavam, na comunidade do Vale do Carangola.

Uma câmera de segurança da região flagrou o acidente e a agressão. Nas imagens, é possível ver o motociclista trafegando no sentido oposto aos PMs. Aparentemente desgovernado, ele bate de frente na viatura e é prensado por ela contra um veículo de passeio que está estacionado no local.

Após a colisão, três policiais saem de dentro da viatura e vão em direção ao motociclista. Dois deles puxam o homem com força da moto e um deles o derruba no chão. Ele é imobilizado e revistado com o agente por cima dele.

Isso aconteceu na Comunidade do Vale do Carangola, em Petrópolis. Relatos que o cidadão do vídeo é trabalhador e voltava da padaria. O resto deixamos com vocês. #FavelaCaiunoFaceRJ pic.twitter.com/DZ4g2Lo74a — Favela Caiu no Face RJ (@FCNFRJ) October 25, 2020

Ainda não há informações se o homem é envolvido com algum tipo de atividade ilícita, nem se ele foi levado para alguma delegacia.

Em nota, a Polícia Militar disse que a 7ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) ouviu os policiais envolvidos na ação e que o 26º BPM (Petrópolis) abriu um procedimento para verificar as agressões.

"Cabe destacar que a Polícia Militar não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus integrantes, sendo tais situações devidamente responsabilizadas quando comprovadas", a corporação acrescentou.