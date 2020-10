Por O Dia

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município retornou ao ESTÁGIO DE NORMALIDADE, devido às atuais condições do tempo, às 10h25 desta segunda-feira. De acordo com o Alerta Rio, não há mais registro de chuva e, para as próximas seis horas, a previsão é apenas de chuva fraca, em pontos isolados. Neste momento, o radar meteorológico detecta núcleos de chuva fraca na região de São Gonçalo, mas sem deslocamento em direção à cidade do Rio. O município do Rio estava em Estágio de Mobilização desde as 4h desta segunda-feira . O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.