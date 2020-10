Motorista morreu no acesso 3 da Linha Amarela, baleado por outro condutor WhatsApp O DIA (987628248

Por Natasha Amaral

Publicado 26/10/2020 16:51 | Atualizado 26/10/2020 18:01

DIA que o crime aconteceu após o jovem ter fechado, sem intenção, o carro do atirador. "Sem querer, ele fechou a BMW, que logo emparelhou, viu o vidro aberto e efetuou o disparo", disse Yuri Oliveira, que negou uma possível discussão ou briga de trânsito. Rio - Um amigo de Marco André Lacerda de Paula, morto a tiros na noite de domingo na Linha Amarela, contou aoque o crime aconteceu após o jovem ter fechado, sem intenção, o carro do atirador. "Sem querer, ele fechou a BMW, que logo emparelhou, viu o vidro aberto e efetuou o disparo", disse Yuri Oliveira, que negou uma possível discussão ou briga de trânsito. Marco André voltava de um evento de carros antigos na Barra da Tijuca e estava com um casal de amigos no carro quando foi assassinado

Yuri Oliveira recebeu informações da ocorrência por meio de um grupo de amigos do WhatsApp. Ele também participou do encontro de carros do qual a vítima voltava. "A questão que está sendo apurada na Delegacia de Homicídios é que a pessoa sabe atirar porque o tiro foi certeiro. Pegou o nosso amigo e não atingiu a mais ninguém. Não houve discussão. O veículo e a pessoa são desconhecidos. Tanto que a pessoa ainda não foi identificada e dali seguiu adiante", contou.



Nas redes sociais, a namorada a vítima postou um desabafo após ficar sabendo da morte do jovem de 24 anos. "Eu te amo para sempre. Que Deus me dê forças", escreveu a estudante de Direito Joanny Fernanda. Posteriormente, ela postou um trecho da música "Lei da Vida" e dedicou ao rapaz. Confira:

Tudo que sobe desce Tudo que entra sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre Tudo que vem se... Publicado por Joanny Fernanda em Segunda-feira, 26 de outubro de 2020

O sepultamento do Marco André Lacerda de Paula está marcado para terça-feira (27) no Cemitério da Penitência, Capela 7, às 14h, no Caju, Zona Norte do Rio.

Disque Denúncia

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam esclarecer e identificar o responsável pela morte do motorista de aplicativo Marcos André Lacerda de Paula, de 24 anos.





Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização do assassino, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pela página do facebook Twitter ou Instagram ; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; ou pelo Aplicativo para celular. As denúncias também podem ser feitas pelo site dos Procurados . Em todos os casos, o anonimato é garantido.

Todas as informações sobre a localização dos foragidos serão encaminhadas para DH/Capital que está encarregada do caso e do inquérito criminal.