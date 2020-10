Um fuzil foi apreendido durante operação do Bope na Mangueira, Zona Norte do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 08:01 | Atualizado 27/10/2020 16:11

Rio - A Polícia Militar, com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizou uma operação na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Nas redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio na região. A operaçã terminou com um baleado, três presos e fuzil apreendido.

Ainda segundo a polícia, no inicio da ação, na região do Telégrafo, os agentes foram atacados no local por homens armados e houve confronto. Um suspeito ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar. Com ele, foi apreendido um fuzil.

A polícia informou que a ação tem como objetivo coibir movimentações criminosas na região e verificar denúncias de locais usadas como esconderijo para criminosos, armas e drogas.

Em outro ponto da comunidade, policiais militares localizaram e prenderam outros três suspeitos após cercarem um imóvel. No local, foram apreendidas uma pistola e drogas. Ainda de acordo com a PM, os três seriam apontados como lideranças do tráfico que atua na comunidade da Mangueira.



Ocorrências encaminhadas para a 20ª DP e Delegacia de Homicídios da Capital.

Operação na Mangueira

Na última quinta-feira, três suspeitos morreram, uma foi baleada e um homem foi preso durante confronto entre policiais militares e criminosos na Mangueira . A Polícia Militar informou que não realizava operação, policiais estavam em patrulhamento no interior da comunidade e foram atacados no local, disse a corporação.

Os moradores da comunidade ficaram presos em casa por conta dos disparos e as ruas da comunidade ficaram desertas. Bandidos de camiseta preta caminhavam com pistolas, fuzis e radiotransmissores em direção à parte alta do morro. Policiais foram atacados na base da favela e receberam reforço.