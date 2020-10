Bandidos circulam armados no Morro da Mangueira, Zona Norte Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Rio - Um quarto homem deu entrada baleado no hospital Quinta D'or após uma manhã de intenso confronto entre policiais e bandidos na Mangueira, Zona Norte do Rio. A vítima a princípio não é tratada como suspeito pela Polícia Militar. Três homens, esses considerados criminosos pela PM, tiveram a morte confirmada em decorrência da ação.

fotogaleria

Publicidade

Um bando de criminosos foi flagrado circulando armado no morro na manhã desta quinta-feira. Os moradores da comunidade ficaram presos em casa por conta dos disparos e as ruas da comunidade ficaram desertas. Bandidos de camiseta preta caminhavam com pistolas, fuzis e radiotransmissores em direção à parte alta do morro. Policiais foram atacados na base da favela e receberam reforço.

A Polícia Militar informou que não realizava operação. Policiais estavam em patrulhamento no interior da comunidade e foram atacados no local, disse a corporação. Três suspeitos foram feridos e socorridos ao Hospital Geral de Bonsucesso. Eles não resistiram aos ferimentos. Outro homem foi preso. A polícia apreendeu uma pistola, um fuzil calibre 7,62, entorpecentes, cinco rádios e cadernos do tráfico.

Publicidade

As ocorrências foram registradas pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Na quarta-feira à noite, militares da UPP Mangueira já haviam sido atacados na Rua Ana Neri, ressalta a corporação. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram.

Publicidade

A plataforma Onde Tem Tiroteio registrou disparos às 6h22 na Mangueira, na altura do Pedregulho, e 6h28 na altura da Rua Visconde de Niterói.



Moradores também relatam tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no Parque Arará, em Benfica, ambos na Zona Norte do Rio. Às 4h25 foram registrados tiros no Morro do Sereno, no Complexo da Penha.



Publicidade

Fuga do Jacarezinho para a Mangueira