Boca de Fumo em Anchieta Reprodução/Tv Globo

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 17:08 | Atualizado 28/10/2020 17:24

Rio - Um ponto de venda de drogas em Anchieta, na Zona Norte do Rio, está marcado em um serviço de localização na internet como Boca do Himalaia. O Google, empresa responsável pelo localizador, explicou que a página pode receber conteúdo de qualquer pessoa e que é possível denunciar casos desse tipo. O caso foi revelado pelo 'RJTV'.



A disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de alguns locais em Anchieta deixa moradores preocupados. Na região há barricadas e tiroteios com frequência.



Em nota, a Polícia Militar informou que a corporação está atuando sistematicamente na região, realizando ações planejadas para coibir o crime organizado no local e pediu a colaboração da população através do Disque Denúncia 2253-1177.