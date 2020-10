Hospital Federal de Bonsucesso um dia após incêndio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 22:21 | Atualizado 28/10/2020 22:23





Rio - Após o incêndio que matou quatro pessoas no Hospital Federal de Bonsucesso , o Ministério da Saúde afirma que abriu sindicância para apurar as causas do incêndio. "A prioridade, no momento, é garantir o atendimento em segurança da população, uma vez que as consultas e exames laboratoriais no complexo estão temporariamente suspensos. Para isso, a pasta disponibilizará toda a estrutura de saúde da rede federal do Rio de Janeiro, de forma que não haja prejuízo na assistência", informa a pasta, que diz ainda ter repassado quase R$ 2 milhões ao HFB."A pasta informa, também, que, neste ano, realizou diversas visitas aos hospitais federais do Rio de Janeiro, incluindo o de Bonsucesso, demonstrando atenção contínua à manutenção da infraestrutura de todos os estabelecimentos. Cabe ressaltar que, por se tratar de uma construção predial de 70 anos, o complexo de Bonsucesso deve passar por uma modernização para atender a legislação atual, sendo que há projetos em andamento para realizar uma série de reformas. No ano passado, foram repassados R$ 1,8 milhão de verba suplementar para a modernização da unidade".

O ministério diz ainda que se solidariza com os mortes do incêndio.

Gastos com Hospital de Bonsucesso tiveram queda de quase 40% nos últimos dez anos

Os gastos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) tiveram queda de quase 40%, em comparação com dez anos atrás. De janeiro a outubro de 2010, os gastos com a unidade chegaram a R$ 218 milhões, em valores corrigidos pela inflação, contra R$ 131 milhões utilizados pela administração do HFB referente ao mesmo período de 2020, segundo levantamento realizado pela Associação Contas Abertas, a pedido da GloboNews, e que o DIA teve acesso.



Segundo dados do relatório, a gestão do HFB gastou, entre janeiro de 2010 e outubro de 2020, o equivalente a R$ 1,7 bilhões, em valores corrigidos, em toda a manutenção do hospital. Os maiores gastos da unidade foram com apoio administrativo, técnico e operacional; material hospitalar; material farmacológico; e serviços de brigada de incêndio.



Incêndio que parou a unidade



O edifício atingido pelo foi incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.

Alguns pacientes foram realocados na área externa no fundo do hospital. Eles ficaram deitados em colchões no chão. Lençóis foram pendurados para conferir alguma privacidade aos pacientes. Um contêiner ao lado do prédio 2 também recebeu equipamentos e pacientes evacuados da emergência.



A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia.