Pacientes são retirados às dezenas enquanto as chamas tomam conta do prédio do hospital federal Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 20:39 | Atualizado 28/10/2020 20:52

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, na noite desta quarta-feira, a morte de uma idosa de 73 anos, que não teve o nome divulgado, que tinha sido transferida na tarde de ontem do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há a confirmação se o óbito foi em decorrência do incêndio que atingiu o HFB . Segundo a SMS, antes o incidente, a paciente estava em estado grave. Ainda há outras 41 pessoas internadas em diferentes unidades de saúde.

O incêndio

Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local.

Após mais de 24 horas do incidente, os bombeiros ainda atuam no trabalho de rescaldo. A fumaça do local ainda podia ser vista por moradores de vários bairros na manhã desta quarta-feira.



A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.



O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.