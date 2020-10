Fachada do restaurante Estação Londres: baixo movimento Carolina Freitas

Por Carolina Freitas

Rio - Além do drama de pacientes que aguardam transferência , o fechamento do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio, tem gerado incerteza nos comerciantes da região da unidade de saúde. Fernando Negreios, de 62 anos, é gerente do Restaurante Estação Londres, que fica em frente à emergência do HFB. Segundo ele, a movimentação de clientela caiu de forma brusca desde o incêndio. Negreios teme que a situação piore quando o trabalho das autoridades acabar e o hospital realmente fechar.

“Conforme os dias forem passando, a tendência é cair mais. O pessoal da limpeza está lá ainda cuidando das coisas e de vez em quando eles vêm comer aqui, tipo alguns policiais, a imprensa, parentes de pessoas internadas. O movimento já não estava lá aquelas coisas por causa da pandemia, agora veio mais essa pancada em todos nós. Já deixamos de pagar algumas contas. As coisas estão terríveis. Vamos esperar iniciar o mês para ver como vai ficar”, explica ele.

Já Renata Melo, de 37 anos, atendente do Restaurante Verdinho de Bonsucesso, que fica na esquina do hospital, disse que também já começou a sentir a queda no movimento.



“Aqui desde o café da manhã até a janta, ficava bom. Agora está tudo muito fraco. A produção de dinheiro está lá embaixo. Eu fico com medo também, porque dependo desse emprego. O que pode ajudar um pouco são algumas empresas que ficam aqui no entorno, mas mesmo assim vai ser complicado. Hoje era dia de consulta, seria ótimo para gente. Uma horas dessas meu caixa estaria cheio, agora está vazio”, afirma Renata.

A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.

O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.