Réveillon 2021 terá homenagem às vítimas de covid-19 e conectará pontos turísticos de todo estado do Rio

Réveillon Rio 2021será transmitido pela televisão e pelo canal oficial da Riotur no Youtube Gabriel Monteiro/Riotur

Por Karen Rodrigues*

Rio - O Réveillon deste ano será na casa dos cariocas, mas não ficará restrito apenas à cidade do Rio de Janeiro. Serão sete palcos espalhados em pontos turísticos emblemáticos do município que realizarão uma conexão, através de vídeos, com os pontos turísticos de todo o estado do Rio. A proposta é fazer uma grande festa sem aglomeração com luzes, shows e homenagem às vítimas da covid-19, aos familiares que perderam entes queridos para a doença e àqueles que estão na linha de frente da pandemia.

Segundo o Presidente da Riotur, Fabrício Carvalho, a festa deve começar com um vídeo em homenagem à todas as pessoas que morreram pela covid-19 e os familiares que sofreram com as perdas, além de homenagear médicos, enfermeiros e todos que estão na linha de frente ajudando no combate à pandemia. Será feito também um minuto de silêncio por todas as vidas perdidas pela doença.

"Será um Réveillon de reflexão, para levar uma mensagem positiva, um 2021 melhor do que 2020", contou Fabricio ao DIA.

O line-up, com os possíveis cantores que irão se apresentar nos palcos da festa, está quase fechada. Segundo Fabricio Carvalho, a Riotur e a SRCOM estão aguardando a confirmação de disponibilidade dos artistas para divulgar a programação completa.

Além dos shows, a esperada contagem regressiva será feita com luzes no céu e efeitos visuais inéditos no país, além de uma surpresa emocionante, que só será conhecida na noite da virada e todos poderão ver de suas casas.

Turismo

O Réveillon Rio 2021 terá o objetivo de alavancar e vender o turismo, não só da cidade, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, com responsabilidade social. Por isso, os sete palcos serão conectados com pontos turísticos de todo o estado, como Angra dos Reis e o Palácio de Cristal, em Petrópolis.

O Presidente da Riotur disse que a Associação Brasileira de Hotéis está com uma expectativa boa de procura de turistas para a cidade do Rio de Janeiro. A perspectiva é ter festas dentro dos hotéis, respeitando todas as medidas de proteção contra a covid-19, com telões que irão transmitir os shows dos palcos espalhados pela cidade.

Ainda será realizada uma reunião da Riotur com o Centro de Operações e a CET-Rio, para desenhar um plano para evitar aglomerações nas praias, principalmente, a de Copacabana, que é famosa por ser a maior festa de Réveillon do mundo.

Festa em casa

A Riotur fará uma propaganda massiva pela televisão para que todos acompanhem o Réveillon Rio 2021 de suas casas, com segurança e sem aglomeração. O evento será todo voltado para que as pessoas evitem ir às praias. A festa será transmitida pela televisão aberta e fechada, assim como no canal oficial da Riotur no Youtube.

Ruas e Metrô Rio abertos

No dia 31 de dezembro, não será feita nenhuma operação de fechamento de ruas ou do Metrô Rio. “Vai funcionar normal, justamente para que não tenha público nas praias.”, anunciou Fabricio Carvalho.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro