Por O Dia

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com informações que possam esclarecer o crime e também para obter informações sobre os envolvidos na morte da assessora parlamentar Renata Castro, 40 anos, cabo eleitoral da família Cozzolino.

Agentes da especializada, sob a coordenação do delegado titular da unidade, Uriel Alcântara, estiveram no local e esclareceram que todos os procedimentos para a elucidação da autoria estão sendo adotados. A DHBF está investigando o caso com o auxílio da 65ª DP (Magé), delegacia da área onde ocorreu o crime.Quem tiver qualquer informação a respeito dos envolvidos neste crime, denuncie anonimamente pelos canais abaixo:- WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099- Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177- Aplicativo "Disque Denúncia RJ".Todas as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para a DHBF que está responsável pelas investigações e do inquérito criminal.