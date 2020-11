Corpo de Bombeiros do Rio conta com estagiários de quatro patas Divulgação / CBMERJ

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 13:44 | Atualizado 02/11/2020 13:44

fotogaleria Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) agora conta com novos "estágios" de quatro patas para realizar buscas e resgates de vítimas. Nascidos há pouco mais de um ano no canil da corporação, os labradores Rio, Apollo, Gaia, Boss, Hunter e Thor começaram a "estagiar" em missões do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA), em Magé, na Baixada Fluminense.

Ao lado do pastor belga de Malinois Drako, que foi doado para a corporação em 2019, os cães realizam a última fase do treinamento de formação para busca e resgate.



A corporação informou que ainda filhotes, os animais iniciaram uma série de exercícios com estímulos motores e sensoriais a fim de despertar aptidões necessárias para atuação no socorro de vítimas. Nesta fase final da capacitação, eles põem em prática as habilidades adquiridas e ajudam, de forma prática, no atendimento às ocorrências reais com a "supervisão" de um cão mais velho.



"No 'estágio', os cães em formação são os primeiros a atuarem no local de buscas. Depois que eles sinalizam a vítima, um cão mais experiente é lançado em campo para confirmar a localização indicada", explicou o comandante do 2º GSFMA, tenente-coronel Douglas Henault.



De acordo com a veterinária do CBMERJ, tenente Fabiana Christina, os cachorros estão prontos para serem testados. "Nas próximas ocorrências de busca em que haja necessidade, eles já entrarão em ação", concluiu a oficial.



O canil do CBMERJ conta, atualmente, com sete cães aptos para o serviço e oito em treinamento, sendo sete na fase de "estágio".

