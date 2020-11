Por O Dia

Publicado 03/11/2020 08:40 | Atualizado 03/11/2020 08:56

Rio - Um intenso tiroteio deixou moradores da Comunidade do Andaraí, na Zona Norte do Rio, em pânico na manhã desta terça-feira. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, disparos de arma de fogo foram ouvidos na área de mata da comunidade, na localidade conhecida como Borda do Mato.

Segundo a Polícia Militar, não há registro de feridos até o momento. Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local realizam patrulhamento e intensificaram o policiamento na região. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ) registrou os tiros às 7h14 no Complexo do Andaraí.

Publicidade