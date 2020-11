Trecho do documento enviado ao Ministério Público Federal Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 16:07 | Atualizado 03/11/2020 18:15

Rio - O Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias e Saúde Preventiva do Estado do Rio (Sintsaúde-RJ) e a Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (CUT-RJ) enviaram ao Ministério Público Federal uma representação contra a conduta da diretoria do Hospital Federal de Bonsucesso. O documento fala sobre omissão e responsabilidades em relação aos prejuízos materiais e mortes, em decorrência do incêndio que aconteceu há uma semana.



O texto cita a diretora do hospital, Cristiane Rose Jourdan, e questiona os atos e omissões da médica, o que, segundo Sandro Alex de Oliveira Cezar, presidente do Sintsaúde, teria ocasionado o incêndio.



"Não podemos considerar que o que houve foi um acidente. O incêndio é resultado da atual política administrativa que é praticada nesta unidade hospitalar. Apesar de todas as denúncias que já vinham ocorrendo, não foram capazes de tomar medidas preventivas efetivas e necessárias para evitar esta situação que chegou".



Sandro Cezar ressalta ainda a responsabilidade e riscos aos quais os pacientes internados na unidade foram submetidos.



"Esses pacientes correram risco no local e ao serem transferidos. Todos sabem que o hospital já havia sido notificado e que não tinha aprovação do Corpo de Bombeiros para funcionar. Inclusive, havia um relatório, que foi entregue à diretoria, que alertava para o risco de incêndio e isso foi ignorado".