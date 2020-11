CCR Barcas e Hemorio promovem campanha para doação de sangue Gabriel Borges

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 15:17 | Atualizado 03/11/2020 15:19

Rio - Com o objetivo de contribuir para o abastecimento dos bancos de sangue do Hemorio, a CCR Barcas e a instituição promovem uma campanha para coleta de sangue na Estação Praça XV, na próxima quinta-feira, das 9h às 16h, quando os passageiros poderão realizar o ato voluntário e altruísta que salva vidas.

Para informações a respeito de quem pode ou não doar sangue, o Hemorio disponibiliza o Disque Sangue 0800-2820708 e o site www.hemorio.rj.gov.br/Html/Doacao_doe.htm

Segundo as instituições, a ação será executada em concordância com todas as determinações das autoridades de saúde, em função das medidas preventivas para a contenção da pandemia do novo coronavírus.