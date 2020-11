Pacientes são retirados de prédio no dia do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Rio - Subiu para oito o número de pacientes mortos após o incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso (hfb), na Zona Norte, no último dia 27. Uma mulher, de 61 anos, morreu às 22h28 deste domingo no Centro de Emergência Regional do Leblon (CER-Leblon), onde estava internada desde que foi transferida do HFB.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente já chegou à unidade municipal no dia 27 em estado muito grave e instável, em uso de respirador. Este é o quarto óbito entre os transferidos do HFB para unidades da pasta municipal.



Publicidade

As demais vítimas do incêndio são: Marcos Paulo Luiz, de 39 anos; Núbia Rodrigues, de 42 anos; uma mulher de 83 anos; outra de 73 anos; um homem de 70 anos; uma menina de 1 ano; um homem de 93 anos e uma mulher de 61 anos – os dois últimos também morreram neste fim de semana.