Por O Dia

Publicado 04/11/2020 07:31 | Atualizado 04/11/2020 12:08

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou nesta terça-feira que ajuizou, junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), uma denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados por crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no caso das "rachadinhas", ocorridos entre os anos de 2007 e 2018.

A denúncia foi feita em 19 de outubro e redistribuída nesta terça-feira ao desembargador relator do TJRJ. De acordo com o MPRJ, foi decretado "super sigilo" sobre a denúncia.

Investigação

O Ministério Público investiga supostos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) de quando Flávio era deputado estadual. O assessor Fabrício Queiroz seria o principal operador do esquema, que chegou a ser preso em junho de 2020.



Segundo as investigações, sob estrutura criminosa montada com ex-assessor parlamentar (operador do esquema denominado de rachadinha), Flávio Bolsonaro teria desviado em proveito próprio o salário de assessores parlamentares, alguns deles fantasmas, e disfarçado os valores sob a forma de distribuição de lucros em empresa de comércio alimentício da qual sócio e por meio de negociações imobiliárias super e subfaturadas.