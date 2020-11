Bairro da Lapa completamente vazio na noite de quinta feira Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 14:17 | Atualizado 04/11/2020 14:41

Rio - Depois de anunciar o fim do período de fases e início da fase moderadora, o prefeito Marcelo Crivella afirmou, numa agenda com o vereador Felipe Michel, que irá prorrogar por mais um ano o decreto 47550/2020, que permite a colocação de mesas e cadeiras em logradouros públicos por bares, restaurantes e lanchonetes, que estaria em vigor somente até dezembro de 2020.



De acordo com o vereador, o Crivella vai publicar a prorrogação nas próximas edições do diário oficial do município.



"Nossa cidade precisa acelerar a retomada da economia. Os bares e restaurantes foram muito afetados na pandemia, e precisam se reinventar para recuperar o prejuízo que tiveram durante a paralisação e gerar mais empregos. Muita gente ainda não se sente à vontade para ficar em lugares fechados, por isso é importante que essas pessoas tenham uma opção", explicou Felipe Michel.

Leia também: Crivella libera praias e pista de dança em última etapa da flexibilização

Publicidade

Questionada pelo O DIA, a assessoria da prefeitura do Rio emitiu a seguinte nota:

"No momento, o Decreto 47.550/2020 está válido até o dia 31/12/20 e descreve as regras para o uso de mesas e cadeiras nas calçadas e em vagas de estacionamentos. A nova data de vigência bem como a de publicação do novo decreto serão definidas em breve."