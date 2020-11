Por O Dia

Publicado 04/11/2020 16:59 | Atualizado 04/11/2020 17:13

Brasília - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber homologou, nesta terça-feira, a delação premiada de Eike Batista com a Procuradoria-Geral da República (PGR). O empresário irá devolver aos cofres públicos o valor de R$ 800 milhões pelos crimes confessados, que será pago em parcelas pelos próximos anos.

Nos 18 anexos com os relatos de Batista, ele confessa que repassou propina a parlamentares federais, além de outros crimes . Parte das acusações vai ser enviada a Lava Jato do Rio. Esta é a segunda maior delação premiada fechada pela PGR. A primeira foi do fundador da marca Hypermarcas, João Alves de Queiroz Filho, de R$ 1 bilhão.