Por O Dia

Publicado 05/11/2020 12:02 | Atualizado 05/11/2020 12:31

Rio - O secretário de Saúde do estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Chaves, apontou irregularidades na pasta que serão enviadas ao órgão de controle. Além disso, Chaves propôs algumas metas em relação a pagamentos atrasados e atendimento nas redes estaduais de saúde ao longo dos próximos meses.

"As pessoas que usam a saúde para uso próprio ou para corrupção são piores que as pessoas que me assaltam na rua. As consequências drásticas que acontecem com a população são decorrentes desse problema", afirmou o secretário.

Chaves informou que faltava transparência, "nada aqui tinha transparência" e que as organizações sociais de saúde (OSS) eram soberanas na pasta e que os controladores fiscais econômicos não faziam a fiscalização correta. Além disso, que unidades possuíam problemas estruturais e de má gestão.

O secretário também informou que há deficiência administrativa e falta de dados consolidados de gestão, além de contratos de serviços com Oss descontinuados com prazos vencidos e até sem contrato.

Ele também apontou sobre funcionários da pasta e a exoneração de alguns. "Servidores atuando sem nomeação ou nos setores incorretos, isso aqui não é surpresa".

O secretário também informou que tem recebido ameaças de morte por telefone "todos os dias" e que começaram logo após o diretor executivo do Hospital Alberto Torres, José Didímo, ser morto no ínicio de outubro

