Por Carina Petrenko*

Publicado 05/11/2020

Rio - A advogada que sofreu abuso sexual em uma clínica de massagens e estética em Magé , na Baixada Fluminense, conta que conheceu o suspeito quando frequentou uma igreja na qual ele era pastor. Com dores nas costas, a mulher de 26 anos que prefere não se identificar, decidiu procurá-lo depois que ele divulgou um tratamento para coluna.

Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam o pastor em flagrante, na terça-feira acusado de assediar sexualmente uma mulher durante uma sessão de massagem. O homem trabalhava em um centro médico e estético de Piabetá, em uma sala alugada. Ao ser preso, o pastor alegou aos policiais: "Sou homem! Isso acontece".

O DIA conversou com a vítima, uma advogada de 26 anos que prefere não ser identificada. "Ele é pastor.

Pregava em uma igreja que frequentei por um tempo! Eu seguia ele no Facebook, e vi os vídeos sobre o tratamento para coluna", conta a advogada. Ela disse que sentia fortes dores na coluna e chegou a tomar remédios para aliviar as dores e parou por conta de uma alergia aos medicamentos. "Fui parar no hospital duas vezes por conta dessa alergia", disse.

"Chamei ele no whatsapp e solicitei uma avaliação. A avaliação foi normal, com roupa. Na primeira sessão eu me senti desconfortável. Minhas dores eram concentradas na parte de cima, mas ele disse que meu cóccix estava deslocado", conta.

A vítima conta que o homem pediu a ela que tirasse a roupa para fazer a massagem. Ele alegou que precisaria alinhar seu cóccix, que estaria deslocado. "Ele disse que haviam nódulos na minha virilha e por isso estava doendo. Então ele começou a usar óleo e massagear a região. Eu me senti desconfortável, mas ele foi massageando até o joelho. Até que puxou minha calcinha para o lado e introduziu a mão e a boca na minha vagina", relata a advogada.

"Eu empurrei ele. Fiquei em choque. Disse que ele era maluco", conta.

A advogada registrou a ocorrência na 66ª DP (Piabetá), onde relatou ter sido prontamente atendida. "Pegaram o endereço e efetuaram a prisão". O DIA teve acesso a um print da conversa com a vítima, onde o pastor diz estar envergonhado de si mesmo.

A irmã da advogada relatou o caso nas redes sociais, onde outra mulher afirmou também ter sido vítima de abuso durante uma sessão de massagem com o pastor.

Procurada pelo jornal O DIA, a assessoria da Polícia Civil emitiu a seguinte nota:

"Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira (03/11), um homem pelo crime de importunação sexual. De acordo com as investigações, ele fez um curso de terapia pela internet e trabalhava, há quatro meses, em um centro médico/estético em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense. Nesta terça, ao fazer uma massagem em uma cliente, segundo as investigações, o homem tocou as partes íntimas dela, cometendo, desta forma, o abuso sexual. A vítima compareceu à 66ª DP e, em seguida, uma equipe de policiais civis prendeu o acusado."

A polícia trabalha com a hipótese de haver outras possíveis vítimas e pediu que elas compareçam à unidade para registrarem ocorrência. O anonimato é garantido e as denúncias podem ser feitas através do Whatsapp da 66a DP (Piabetá): 98655-7132

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez