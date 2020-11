Julgamento pelo Tribunal Misto, que ocorre nesta quinta-feira, é presidido pelo desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TJ-RJ Estefan Radovicz / Agência O dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 05/11/2020 12:29 | Atualizado 05/11/2020 12:32

O Tribunal Especial Misto, composto por cinco desembargadores do Judiciário estadual e cinco deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deve acolher, por unanimidade, a denúncia que sustenta o pedido de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. Nos bastidores, essa é a tendência indicada por membros do colegiado.

Se neste julgamento, que está sendo realizado nesta quinta-feira , no Tribunal de Justiça do Rio, a maioria simples (seis votos) ou todos os integrantes decidirem pela admissibilidade, será dado prosseguimento ao processo de impeachment de Witzel.

Na hipótese de a maioria decidir pela não aceitação da denúncia (cenário que não vem sendo considerado), o processo será arquivado.

O julgamento do Tribunal Especial Misto é conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Claudio de Mello Tavares. O relator é o deputado Waldeck Carneiro (PT), que, em seu voto, também defendeu que o governador afastado seja despejado do Palácio Laranjeiras.

Autor do pedido de impeachment - junto com a deputada Lucinha (PSDB) -, o deputado Luiz Paulo (sem partido) também está presente no julgamento para sustentação da denúncia.

Wilson Witzel já estava afastado do comando do governo do Estado do Rio por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde o dia 28 de agosto. Ela está sendo processado pelo crime de responsabilidade

Wilson Witzel está sendo processado pelo crime de responsabilidade e é suspeito de envolvimento em desvios de dinheiro da saúde. A denúncia aponta suspeitas de o governador afastado estar envolvido nos desvios na área da Saúde, que são investigados pela Polícia Federal (e que derivaram em operações).