Lan tocando tamborim com o mestre de bateria da Portela, Nilo Sérgio Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 12:49 | Atualizado 05/11/2020 13:14

Rio - Em nota, a diretoria da Portela lamentou a morte de Lan e se solidarizou com seus familiares, amigos e fãs. Lanfranco Aldo, conhecido como Lan, faleceu aos 95 anos na noite desta quarta-feira (4) , vítima de uma pneumonia. Ele estava internado há dois meses no Hospital Beneficência Portuguesa, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, Região Serrana do Rio.

"A diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela lamenta informar o falecimento do genial chargista e caricaturista Lan, de 95 anos, vítima de pneumonia. Sócio benemérito da Portela e apaixonado pela escola, ele estava internado há dois meses, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Petrópolis. O sepultamento será nesta quinta-feira (5), às 16h, no Cemitério de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana", diz em nota.



"Mais do que um artista genial, portelense ilustre e sócio benemérito da escola, Lan foi um grande defensor do samba e da cultura brasileira. Nós, portelenses, só temos a agradecer por todo o carinho e respeito que ele sempre teve com a nossa escola. Nosso consolo é que o seu amor pela Portela ficou registrado em livros, capas de discos e charges, e as novas gerações poderão conhecer este trabalho tão espetacular. Obrigado, Lan", diz o presidente da Portela, Luis Carlos Magalhães.

Publicidade

Trajetória artística



Nascido na Itália, em 1925, Lanfranco Aldo Ricardo Vaselli Cortellini Rossi Rossini se mudou ainda criança para o Uruguai. De 1945 a 1946, ele começou sua trajetória artística nos jornais Mundo Uruguaio e El País. Em 1952, durante uma visita ao Rio, deslumbrou-se com a geografia carioca, com a alegria do povo, o carnaval e as mulheres brasileiras.



Em seguida, foi convidado por Samuel Wainer a trabalhar no jornal Última Hora, onde começou a ganhar notoriedade. Sua trajetória inclui, ainda, vitoriosas passagens pelo Jornal do Brasil, onde ficou 30 anos, e por O Globo, onde assinava a coluna semanal "Cariocaturas".



Reconhecido como um dos mestres do seu ofício no Brasil, ganhou fama internacional por retratar as suas grandes paixões nos desenhos (o Rio, as mulheres, a Portela e o Flamengo). Sua obra inspirou nomes como Ziraldo, Paulo Caruso, Chico Caruso, entre outros importantes chargistas brasileiros.



Há 40 décadas, Lan e a mulher, Olívia Marinho, ex-passista do Salgueiro, escolheram Petrópolis como refúgio. Só no sítio, que fica no distrito de Pedro do Rio, ele mantinha em seu ateliê mais de 5 mil caricaturas. Ele também era cunhado do escritor, ator e comentarista de carnaval Haroldo Costa.



Em 1972, Lan foi agraciado com o título de Cidadão Honorário da cidade do Rio pela Câmara Municipal. Ainda foi condecorado com a Medalha Pedro Ernesto e o título de Cidadão Honorário de Petrópolis.



A relação de Lan com a Portela começou na década de 60, quando o artista se aproximou de compositores como Monarco e outros bambas da Velha Guarda. Em 1976, fez a capa do primeiro disco de Monarco.



Em 1979, o amor de Lan pelo samba gerou um grande tributo exibido pelo "Fantástico", da TV Globo. No clipe "Lan, Vou Sair na Sua Escola", nomes como Monarco, Alvaiade, Cartola, Dona Neuma, Xangô da Mangueira e Dominguinhos do Estácio, entre outros, cantarolavam a canção homônima enquanto charges do artista apareciam para o público.



Na década de 1980, os traços geniais de Lan estamparam o LP "Grandes Sambistas: Velha Guarda da Portela". Em 2001, ele foi convidado a produzir dezenas de charges para o livro "A Velha Guarda da Portela", de João Baptista Vargens e Carlos Monte, que contava a história da Velha Guarda Show da agremiação.



Em 2013, recebeu o título de sócio benemérito da Portela, das mãos do então presidente Serginho Procópio e do vice Marcos Falcon. Ao vencer a eleição daquele ano, a chapa Portela Verdade, logo em seus primeiros atos, fez questão de reativar o título de sócio do artista. O mesmo havia sido perdido nos registros de administrações anteriores. Em 2017, a Portela concedeu a Lan a medalha Paulo da Portela, a maior honraria da agremiação. Em 2019, foi tema do enredo da escola mirim da Portela, a Filhos da Águia.



A última vez que o artista esteve no Portelão foi em 2013, na festa de aniversário de 80 anos de Monarco.