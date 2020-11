O acusado trabalhava a quatro meses em um centro médico/estético de Piabetá, em uma sala alugada. Polícia Civil

Por O Dia



Rio - O pastor de 53 anos suspeito de abusar sexualmente de uma advogada em um centro de massagem, em Magé, na Baixada Fluminense , teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva nesta quinta-feira. A vítima de 26 anos, que prefere não se identificar, contou de decidiu procurá-lo depois que ele divulgou um tratamento para coluna na internet. De acordo com ela, enquanto estava sendo massageada, o suspeito passou intencionalmente as mãos em suas partes íntimas.

Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam o pastor em flagrante na terça-feira. O homem trabalhava em um centro médico e estético de Piabetá, em uma sala alugada. Ao ser preso, o pastor alegou aos policiais: "Sou homem! Isso acontece".



Publicidade

Ao DIA, vítima contou que o homem pediu a ela que tirasse a roupa para fazer a massagem. Ele alegou que precisaria alinhar seu cóccix, que estaria deslocado. "Ele disse que haviam nódulos na minha virilha e por isso estava doendo. Então ele começou a usar óleo e massagear a região. Eu me senti desconfortável, mas ele foi massageando até o joelho. Até que puxou minha calcinha para o lado e introduziu a mão e a boca na minha vagina", relatou a advogada.



A irmã da advogada relatou o caso nas redes sociais, onde outra mulher afirmou também ter sido vítima de abuso durante uma sessão de massagem com o pastor.



Publicidade

Em nota, a defesa do suspeito informou que "não existe nos autos qualquer evidência concreta que demonstre a ocorrência do suposto delito". No entanto, no momento em que foi preso, o homem teria alegado que não precisava ser preso, pois pedira desculpas e que esbarrou acidentalmente nas partes íntimas da vítima (diversas vezes).



Confira as notas da defesa e da Polícia Civil na íntegra



Defesa do homem: "Trata-se de uma prisão em flagrante lastreada em denúncia infundada. Não existe nos autos qualquer evidência concreta que demonstre a ocorrência do suposto delito. Cuida-se de homem íntegro, chefe de família exemplar, não apresentando em sua existência qualquer traço criminoso. A defesa provará a inocência do acusado no decorrer da instrução".



Já a Polícia Civil informou que "Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, na tarde desta terça-feira, um homem pelo crime de importunação sexual. De acordo com as investigações, ele fez um curso de terapia pela internet e trabalhava, há quatro meses, em um centro médico/estético em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense. Nesta terça, ao fazer uma massagem em uma cliente, segundo as investigações, o homem tocou as partes íntimas dela, cometendo, desta forma, o abuso sexual. A vítima compareceu à 66ª DP e, em seguida, uma equipe de policiais civis prendeu o acusado".