Feira O Mercado Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 11:16

Rio - A tradicional feira O Mercado celebra 10 anos neste mês de novembro. E para comemorar, mais de 30 marcas de moda, design, decoração, joalheria artesanal, cosmética natural e artesanato contemporâneo, se reúnem numa edição virtual. São mais de 800 criações autorais disponíveis de 10 a 14 de novembro, na loja virtual- https://www.estilistasindependentes.com.br/ -, além da Casa O Mercado, novo espaço que fica na Vila do Largo, no Largo do Machado.

fotogaleria

Publicidade

O evento terá frete grátis para todo país, desconto nos produtos (cupom OMERCADO10 para todos os parceiros), playlist disponível no Spotify do O Mercado, com DJ's que fizeram parte da história do evento - Chu, Galalau, Gustavo Ferrato, Muqueca Siri, Tulio Araujo; além da tradicional ecobag do evento para quem fizer um pedido no site ou comprar direto na loja. Além disso, para quem tiver na cidade do Rio, promoção dos parceiros de gastronomia, como Ovni Burguer, que durante todos os dias do evento oferecerá batata de graça para quem pedir um lanche no app e usar o cupom do O Mercado (incluindo opção vegana), e sorteio de bolo da Faz de Conta Doces (afinal, aniversário precisa de bolo), que será para todos os clientes que comprarem na loja online ou física.



A loja virtual do O Mercado fica no https://www.estilistasindependentes.com.br/ e entrega para todo Brasil.

Já a Casa O Mercado fica na Vila do Largo - Rua Gago Coutinho 6 casa 2, Largo do Machado. De terça a sexta-feira: 10h - 18h, e sábado: 10h - 16h.