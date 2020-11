Pai de Hevelyn, Helton da Sant’Anna Rosa, compareceu ao IML Luciano Belford

Por O Dia

Rio - Hevelyn da Sant’Anna Rosa, jovem de 17 anos que morreu baleada com um tiro na cabeça , na noite desta quinta-feira, teria sido vítima de feminicídio. Segundo o pai de Hevelyn, Helton da Sant'Ann Rosa, o ex-companheiro da filha não aceitava o fim do relacionamento.

O pai da jovem compareceu, nesta sexta-feira, ao Instituto Médico Legal e pediu justiça pela filha.

Publicidade

"Minha filha foi covardemente assassinada com um tiro na testa por um canalha, que não aceitava a separação. Ela nunca quis ficar com ele", disse Helton da Sant’Anna Rosa, pai de Hevelyn.

O ex-companheiro da jovem, identificado pelo pai como Alexandre Soares, o 'Novinho', teria atirado na cabeça de Hevelyn, enquanto a moça segurava o filho no colo. O crime aconteceu na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, onde ela morava.

Publicidade

fotogaleria

Hevelyn deu entrada na UPA de Campo Grande I, na quinta-feira, às 20h27, com perfuração de arma de fogo na região frontal, já com pressão arterial inaudível e sem pulso. Apesar dos esforços da equipe médica, ela foi a óbito às 20h35.

Publicidade

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima teria sido socorrida com uso de um carro. A partir das características indicadas, policiais militares do 40º BPM (Irajá) localizaram o veículo na região da Carobinha.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para apurar a morte de Hevelyn da Sant'Anna Rosa. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Publicidade

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da jovem.