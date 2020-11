Por O Dia

Publicado 06/11/2020 17:15 | Atualizado 06/11/2020 18:39

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou um dos acusados de envolvimento na morte do policial militar Cirio Damasceno Santo, de 51 anos, que aconteceu no dia 12 de outubro deste ano, na Avenida Brasil . Os agentes realizam diligências, desde a manhã desta sexta-feira, nos bairros Marechal Hermes e Realengo, na capital, e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça. O homem, que não teve o nome divulgado, ainda não foi localizado. No dia do crime, Ismael Souza do Nascimento, de 81 anos, estava em outro carro, foi atingido pelos tiros e também morreu.Segundo as informações, o acusado estava em um veículo roubado e atacou a tiros a viatura onde estava o policial militar, que trabalhava no 14º BPM (Bangu). Ele foi atingido na cabeça e não resistiu. Os tiros ainda acertaram outros veículos que estavam na Avenida Brasil. Um dos disparos atingiu Ismael, que foi socorrido, mas faleceu dias depois no hospital por causa dos ferimentos.Após o ataque, o veículo usado pelos criminosos foi localizado pela Polícia Militar dentro da comunidade do Muquiço, em Marechal Hermes, onde foram encontradas munições de vários calibres de fuzis e pistolas. As investigações indicam que os autores do ataque aos policiais militares são traficantes de drogas daquela região. As diligências continuam em busca dos suspeitos.