Estação Guinard sofreu um incêndio na madrugada deste sábado Divulgação/ BRT

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 09:04 | Atualizado 07/11/2020 09:39

Rio - O BRT Rio informou que um incêndio destruiu a estação Guignard, no corredor Transoeste, na madrugada deste sábado. De acordo com o consórcio, as causas ainda serão determinadas pela perícia.

A Guignar é uma das 32 estações que estão fechadas após serem alvo de vandalismo e terem equipamentos furtados nos últimos meses. Desde abril, 100 estações do BRT sofreram atos de vandalismo, precisando ser fechadas e prejudicando os passageiros, de acordo com o BRT.

Publicidade