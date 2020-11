Parentes de Luíza levam caixão para sepultura no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo Reginaldo Pimenta

Por Lucas Cardoso

Rio - Choro e indignação marcam despedida a jovem Luíza Helena Nascimento, de 21 anos, vítima de suposto feminicídio, em Belford Roxo, no cemitério da Solidão, no bairro das Graças. Cerca de 50 pessoas participaram do cortejo ao corpo da jovem, que teria sido morta pelo companheiro com um tiro na cabeça, na frente dos dois filhos do casal, na última quinta-feira, no bairro Sargento Roncalli.



Segundo uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar, o companheiro de Luíza teria premeditado o crime. "Pelo que uns amigos dela disseram, antes de matar ela, ele publicou uma imagem de um caixão ao lado da foto dela horas antes. Tudo dá indícios de que foi uma coisa premeditada. Estamos sofrendo muito porque ela era uma menina excelente. Uma mãe incrível", revelou.

Luíza Helena, de 21 anos, tinha dois filhos pequenos, um de 1 ano e outro de apenas 6 meses Reprodução do Instagram



O corpo de Luíza foi encontrado pela vó da vítima, que o criava como mãe. Ela foi assassinada na frente dos filhos, de 1 ano e 11 meses e outro de 6 meses. O casal estava junto há pouco mais de dois anos, mas a relação só começou a dar sinais de problemas após o nascimento do segundo filho.



O casal teria se separado por duas vezes e devido às investidas do companheiro, Luíza aceitou retornar para casa onde viviam. "Foi esse retorno que decretou o fim para ela. É triste saber disso. Ela era muito amada", conta a irmã da vítima, Gisele da Silva.



Para a tia, Vanusa Celeste, a morte de Luíza pode ser um alerta para outras famílias. "Não existe essa história de que marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que se meter sim. Prestem atenção nos seus filhos. Eduquem os seus filhos desde pequenos, porque eu acho que é a educação que transforma. Homem não deve bater em mulher. Homem não deve usar a violência contra a mulher. Tem que acabar com isso desde pequeno. Tem que acabar com essa história do machismo, essa história de que o homem está sempre certo", disse.

Em menos de 24 horas



Vanessa da Costa, de 32 anos, foi a segunda vítima de um suposto feminicídio, em Belford Roxo . De acordo com familiares, o crime foi cometido pelo companheiro da mulher, com quem ela vivia há pouco mais de um ano. Segundo relato dos familiares, além de tirar a vida de Vanessa, o homem teria desmembrado o corpo e jogado os restos em um rio próximo à casa onde o casal vivia, na comunidade Vila Pauline.

A terceira suspeita de feminicídio também aconteceu na quinta-feira, na Zona Oeste do Rio. A adolescente Hevelyn de Sant'ana Rosa, de 17 anos, levou um tiro na cabeça e o principal suspeito, segundo o próprio pai da vítima, é o namorado. O caso aconteceu na comunidade da Carobinha, em Campo Grande.

Os crimes de Belford Roxo são investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e o caso da adolescente está sob apuração da Delegacia de Homicídios da Capita. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso.