Adolescente é baleada na varanda de apartamento na Tijuca Arquivo pessoal

Por Lucas Cardoso

Publicado 08/11/2020 09:08 | Atualizado 08/11/2020 09:08

Rio - Uma adolescente de 17 anos foi atingida por bala perdida, neste sábado, enquanto participava de comemoração na varanda de apartamento na Tijuca. Segundo informações passadas pelo tio da vítima, o jornalista Anderson Ramos, Júlia Borges foi atingida nas costas em imóvel que fica na Rua Garibaldi.

A adolescente foi socorrida para o Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, onde realizou exames. De acordo com Anderson, médicos disseram que a bala perfurou as costas da jovem e ficou alojada entre o pulmão e a coluna.O estado de saúde da jovem é estável e não há risco de morte. A equipe médica deve avaliar a retirada do projétil.

Publicidade

"Foi um momento de terror. Estávamos há poucos minutos de bater o parabéns. Os adultos estavam na sala e as crianças e adolescentes na varanda. Quando chamamos por eles, ouvimos um grito muito forte da Júlia. A minha comadre foi até ela e viu a perfuração na roupa", conta Anderson.

De acordo com Anderson, não foi ouvido nenhum disparo, mas a família suspeita que o disparo partiu do Morro do Andaraí, onde estaria acontecendo uma troca de tiros. "A polícia civil foi lá no apartamento e fez uma perícia preliminar", conta. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).