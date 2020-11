Família acusa o ex-companheiro de Hevelyn Sant'Anna pelo crime Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 13:54 | Atualizado 08/11/2020 14:36

Rio - A Polícia Civil já procura pelo ex-companheiro da adolescente Hevelyn da Sant'Anna, de 17 anos, morta com um tiro na cabeça, na última quinta-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste. O responsável pelo crime teria ameaçado a vítima de morte por mensagens antes de o crime acontecer. As provas serão levadas à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, Helton da Sant'Ann Rosa.

Segundo Helton, o suspeito é conhecido pela família pelo nome de Alexandre Soares, o 'Novinho'. O crime teria sido motivado porque ele não aceitou a separação. O casal não estava mais junto desde o início do ano, mesmo assim as ameaças à adolescente eram constantes, alegam familiares.

Outras vítimas

Vanessa será enterrada neste domingo, às 14h, no cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti. Já os parentes e amigos de Luíza Helena, que tinha dois filhos pequenos, um de 1 ano e outro de 6 meses, se despediram da jovem no sábado, no cemitério da Solidão, em Belford Roxo.

De acordo com a Polícia Civil, nesses casos ainda estão sendo feitas diligências para apurar fatos e definir um suspeito.