Menina é atropelada por trem em Nova Iguaçu Reprodução/TV Record

Por O Dia

Rio - A menina de 12 anos atropelada por um trem próximo à estação em Nova Iguaçu não resistiu aos ferimentos, a informação é da rádio Band News. Ela foi atropelada por um trem em Rodilândia, Nova Iguaçu, na manhã de quarta-feira (4).

Ela estava internada Hospital da Posse, na Baixada Fluminense, desde quarta (4) em estado gravíssimo. A unidade de saúde explica que ela passou por uma cirurgia de emergência, mas que o protocolo de morte encefálica foi iniciado na noite da última quinta (5).



O procedimento foi encerrado na sexta-feira (6), quando foi atestado o óbito. Os órgãos, como rins, fígado e tecidos, foram captados para doação. A equipe do serviço social e psicologia da unidade está dando suporte à família.

Publicidade

Na ocasião, a Supervia lamentou o ocorrido em nota e ressaltou que é "extremamente importante que a população respeite as normas de segurança e não caminhe na linha férrea, área destinada exclusivamente à circulação dos trens. O respeito a essa regra é a melhor forma de evitar acidentes, que colocam em risco a vida de pedestres e podem causar prejuízos à circulação."



De acordo com a Polícia Militar, a menina foi atingida enquanto utilizava uma passagem clandestina situada entre as estações de Austin e Comendador Soares. Após o acidente, foi feita uma manifestação bloqueando a via com troncos, entulho e fogo.